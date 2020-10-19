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Лариса Гузеева откровенно призналась, что на протяжении нескольких лет не могла побороть в себе пагубную привычку. Пристрастие звезды фильма "Жестокий романс" к алкоголю чуть не довело знаменитость до беды, и тогда она решила, что пора принимать экстренные меры.
Дело было так. Однажды ночью Лариса Гузеева возвращалась к метро. Артистка была подшофе, и за ней увязались подозрительные личности. Сама знаменитость считает, что в ту ночь ее "чуть не убили".
Нынешняя ведущая шоу "Давай поженимся!", а тогда молодая артистка вспоминает, что с собой у нее не было ни копейки денег. Однако смекалка и бойкий нрав подсказали Ларисе, как спастись.
Неподалеку ошивалась два мальчика-обиральщика, которые отбирают у пьяных деньги. Гузеева направилась прямиком к ним. Она рассказала воришкам, что сзади идут настоящие бандиты и попросила их проводить ее до метро. По итогу, артистка в компании двух обиральщиков четыре часа гуляла по Ленинграду. Этот случай дал звезде понять, что нужно срочно что-то менять в жизни.
"Я просто зашилась. Я миллион раз говорила, что не выпиваю, и я выпивала. Я просто зашилась и все", - признается в интервью "Пятому каналу" звезда кинематографа.
Недавно Гузеева рассказывала, как тяжело ей далась потеря матери.
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