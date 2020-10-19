"Чуть не убили": пьяная Гузеева угодила в переделку

"Чуть не убили": пьяная Гузеева угодила в переделку
Лариса Гузеева. Фото: Roman Denisov, Роман Денисов/Russian Look/www.globallookpress.com
Артистка решилась навсегда завязать с алкоголем

Лариса Гузеева откровенно призналась, что на протяжении нескольких лет не могла побороть в себе пагубную привычку. Пристрастие звезды фильма "Жестокий романс" к алкоголю чуть не довело знаменитость до беды, и тогда она решила, что пора принимать экстренные меры.

Дело было так. Однажды ночью Лариса Гузеева возвращалась к метро. Артистка была подшофе, и за ней увязались подозрительные личности. Сама знаменитость считает, что в ту ночь ее "чуть не убили".

Нынешняя ведущая шоу "Давай поженимся!", а тогда молодая артистка вспоминает, что с собой у нее не было ни копейки денег. Однако смекалка и бойкий нрав подсказали Ларисе, как спастись.

Неподалеку ошивалась два мальчика-обиральщика, которые отбирают у пьяных деньги. Гузеева направилась прямиком к ним. Она рассказала воришкам, что сзади идут настоящие бандиты и попросила их проводить ее до метро. По итогу, артистка в компании двух обиральщиков четыре часа гуляла по Ленинграду. Этот случай дал звезде понять, что нужно срочно что-то менять в жизни.


"Я просто зашилась. Я миллион раз говорила, что не выпиваю, и я выпивала. Я просто зашилась и все", - признается в интервью "Пятому каналу" звезда кинематографа.


Недавно Гузеева рассказывала, как тяжело ей далась потеря матери. Альбина Андреевна скончалась два года назад, но артистка до сих пор не может оправиться после трагедии.

Ольга ФЕДОРОВА

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