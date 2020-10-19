У Бузовой отнялась рука после съемок в "Ледниковом периоде"

У Бузовой отнялась рука после съемок в "Ледниковом периоде"
Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Но звезда не собирается сдаваться

В самом разгаре седьмой сезон "Ледникового периода". Многие звезды отечественного шоу-бизнеса, которые задействованы в шоу, признавались, что им нелегко даются тренировки на льду, которые порой бывают очень травмоопасными. Так, Ольга Бузова в беседе с журналистами рассказала, что на проекте "Ледниковый период" у неё впервые отнялась рука.

Ведущая "Дома-2" призналась, что после случившегося ей пришлось "возвращать" руку на место, но уже на генеральном прогоне проблема вновь дала о себе знать. Но знаменитость не собирается сдаваться или отказываться от участия в шоу, пишет "NEWS.ru".

"Ни одна боль, падение, усталость, ночные тренировки не могут перебить тот кайф, то ощущение, когда ты порхаешь на льду", – считает Ольга.

Ранее Бузова призналась, что участие в "Ледниковом периоде" дается ей очень непросто. Из-за проблем со здоровьем, которые обострились в ходе съемок новых выпусков, певице придется лечь на операцию. 

Не только звезды шоу-бизнеса получают травмы на съемках. Так, из-за полученной на тренировке травмы, олимпийскую чемпионку в парном катании Татьяну Тотьмянину досрочно убрали из "Ледникового периода. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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