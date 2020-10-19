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Не так давно наследница Егора Кончаловского и Любови Толкалиной вышла замуж. Его избранником стал Никита Кузьмин, который старше девушки почти на 8 лет. Молодожены решили взять на себя все расходы по организации свадьбы. Из-за этого паре пришлось сэкономить, например, на свадебном платье.
Изначально мероприятие должно было пройти летом, но пандемия внесла свои коррективы в планы возлюбленных. В беседе с журналистами, дочь Толкалиной и Кончаловского призналась, что ее отец предлагал оплатить свадьбу, но ей было стыдно просить у него денег.
"И стыдно, живя в хорошей, обеспеченной семье, иметь машину в 18 лет. Ясно же, что она не твоя. Придерживаюсь позиции, что нужно самому себя содержать", – подчеркнула Мария.
Девушка также рассказала, что ей пришлось отказаться от покупки свадебного платья и сшить его самой. Правда, из-за этого она иголкой исколола себе все руки.
К слову, с выбором дочери Кончаловский не совсем согласен. Ему не нравится, что избранник Марии пьет, курит и ругается матом. Да и большая разница в возрасте смущает режиссера, пишет "Экспресс газета".
Но знакомые Михалковой считают, что девушка наоборот расцвела, когда в ее жизни появился Никита.
Любовь Толкалина, кажется, довольна выбором дочери. На торжественном мероприятии она отлично провела время и даже поймала букет невесты.
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