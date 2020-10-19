"Семья будет унижена и растоптана": Королева послала предупреждение Малахову и Эрнсту

"Семья будет унижена и растоптана": Королева послала предупреждение Малахову и Эрнсту
Наташа Королева. Фото: Gennadii Sergeev/Russian Look/www.globallookpress.com
Певица переживает за другие звездные пары

Наталья Королева тяжело переносит измену любимого супруга Сергея Глушко, известного широкой аудитории под псевдонимом Тарзан, и шумиху, которая поднялась вокруг их внутрисемейного конфликта. Артистка уверена, что к этой истории приложили руку телевизионщики, которых хлебом не корми, дай поживиться на чужом горе. Звезда уверена, что на очереди жертв организаторов телешоу другие звездные семейства.

По мнению исполнительницы хита "Желтые тюльпаны", в опасности находятся пары Андрея Кончаловского и Юлии Высоцкой, Аллы Пугачевой и Максима Галкина, Федора Бондарчука и Паулины Андреевой, Дмитрия Пескова и Татьяны Навки, семья Андрея Малахова, Константина Эрнста, а также другие звездные союзы.

Нарезкой из фотографий публичных семей Королева проиллюстрировала свой манифест. Артистка выступила против буллинга медиа-персон и строго осудила недобропорядочных организаторов скандальных шоу за "финансирование и режиссирование аморальных спектаклей ради рейтингов".

"Кто следующий? Чья семья будет унижена и растоптана организаторами телешоу?" – задается вопросом Наталья.


Между тем, скандал в семействе самой Королевой только набирает обороты. Недавно любовница обматерила Тарзана после слухов о суррогатном материнстве.

Ольга ФЕДОРОВА

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все эти певички только и живут -шикуют за счет скандалов.<цензура> таланта на другое нет.
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