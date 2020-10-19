Не сможет присутствовать на похоронах: в семье Витаса произошла трагедия

Не сможет присутствовать на похоронах: в семье Витаса произошла трагедия
Витас. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Для артиста это стало большой потерей

Стало известно, что не стало отца Витаса Владаса Грачева. Мужчина скончался в Одессе на 73-м году жизни. 

Мужчина долгое время боролся с серьезной болезнью, но Владас Аркадьевич так и не смог ее победить. Самого Витаса на похоронах отца не будет, потому что из-за пандемии и закрытых границ певец не сможет попасть в страну. 

Как предполагают фанаты артиста, своим вокальным данным Витас обязан именно отцу, потому что в юности  Владас Грачев был солистом вокально-инструментального ансамбля, пишет "Комсомольская правда". Несколько лет назад Витас посвятил своему отцу песню. 

Напомним, что мама эстрадного певца Лилия Михайловна умерла в 2001 году от онкологии. 

Витас прославился благодаря своему уникальному таланту. Его вокал, который охватывает от "до" второй до "соль" четвертой октавы, застрахован на два с половиной миллиона долларов. Артист тщательно следит за своим здоровьем и старается не допустить возникновения страхового инцидента. 

Напомним, что ранее стало известно, что из жизни ушел известный советский композитор Дмитрий Данин. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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