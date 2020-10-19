Теперь артист работает вместе со Степаненко

Около восьми лет назад Карена Аванесяна прямо со съемок шоу увезли в больницу. Врачам пришлось прибегнуть к хирургическому вмешательству, чтобы спасти ему жизнь.

В 2012 году Евгений Петросян решил отмечать свой профессиональный юбилей. Он организовал концерт под названием "50 лет на сцене" и пригласил для участие коллег и близких друзей, среди которых оказался звезда "Кривого зеркала" Аванесян. Артист два дня поработал на сцене, но не смог выдержать нагрузки. После приступа врачи установили ему на сердце специальный стент.

"После операции я был как новенький. С тех пор стараюсь соблюдать диету и следить за весом. Честно признаться, спортом особо не занимаюсь, но очень люблю ходить", – рассказал он изданию "Стархит".

Артист признается, что сейчас проблем со здоровьем у него особо и нет. Всю пандемию он провел за городом вместе с супругой. Аванесян рассказал, что очень благодарен жене Нонне за поддержку, которую она оказывает в непростые периоды в жизни.

Сейчас Карен Аванесян готовится к работе вместе с Еленой Степаненко. Его пригласили быть соведущим бывшей жены Петросяна в новом проекте.