Коллега рассказал о проблемах Меладзе из-за коронавируса

Коллега рассказал о проблемах Меладзе из-за коронавируса
Константин Меладзе. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Пандемия серьезно сказалась на работе продюсера

Все больше артистов принимают решение уйти от своих продюсеров, чтобы продолжить свой творческий путь самостоятельно. Так, на прошлой неделе от сотрудничества с продюсером Константином Меладзе отказались сразу двое артистов. Игорь Матвиенко объяснил, почему так произошло. 

Продюсер рассказал, что подобная проблема стала встречаться все чаще. Многие певцы покидают продюсерские центры. При этом, считает Матвиенко, в причине ухода нет личной неприязни или непрофессионализма. Проблема гораздо серьезнее, чем кажется.  Так, коллега Меладзе уверен, что в уходе солистки группы "ВИА Гра" Ольги Меганской и певца Анатолия Цоя виновата пандемия коронавируса, пишет "Вечерняя Москва". 

"Пандемия внесла свою лепту в нашу жизнь, в том числе она отразилась на шоу-бизнесе. К сожалению, целый год у нас простой в этой индустрии и нет концертов, поэтому звезды и уходят", – признался композитор в разговоре с журналистами. 

Кажется, что ситуация в мире отечественного шоу-бизнеса действительно оставляет желать лучшего, потому что Матвиенко даже не смог предположить, когда индустрия сможет вернуться в прежний режим работы. 

Ранее Олег Газманов пожаловался на бедственное положение артистов из-за отмены концертов. Певец отметил, что из-за пандемии "индустрия умирает". Самому артисту пришлось отменить более 100 концертов. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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