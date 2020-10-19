Домогаров сильно изменился после скандала с увольнением - фото

Домогаров сильно изменился после скандала с увольнением - фото
Александр Домогаров. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фанаты очень удивились изменениям в облике артиста

Александр Домогаров достаточно редко радует своих подписчиков свежими кадрами. Поэтому новые фотографии, которые артист из популярного в 2000-х сериала "Бандитский Петербург" опубликовал на странице в соцсети, с одной стороны, очень обрадовали фанатов. А вот с другой, не на шутку встревожили – по их мнению, знаменитость выглядит уставшим и сильно отощавшим.

Артист поделился кадрами из гримерки. Буквально 40 минут осталось до начала спектакля "Ричард III", где Домогаров исполняет главную роль. В свободные минуты актер решил сделать пару фотографий для своих многочисленных подписчиков.

На снимке Александр сидит за столом, уставленным косметикой и средствами для укладки волос. Артист сфотографировал свое отражение в зеркале. На одном фото Домогаров позирует в своем обычном виде, а на втором уже перевоплотившись в героя постановки.

Большинство пользователей Сети обратили внимание на талант любимого артиста.

"Вот это перевоплощение! Вы самый лучший актер во Вселенной!", " Шикарный мужчина и талантливый актер", " Какой Вы интересный! Такой взгляд "насквозь видит", – восторгаются фанаты.

Однако нашлись и те, кому внешний вид Александра показался болезненным.   

"Дальше худеть не стоит", "Так похудел. Щеки скоро провалятся", – написали комментаторы.

Скриншот instagram.com/domogarov.aleksandr/

Напомним, летом Домогаров попал в серьезный скандал. Он резко выступил по поводу ситуации вокруг Михаила Ефремова. В итоге руководство МХАТ имени Максима Горького решило заменить Александра Домогарова на Гошу Куценко в постановке "Сцены из супружеской жизни". Сам Домогаров ранее заявлял, что больше не хочет выступать на сцене. Так эмоционально артист отреагировал на травлю Михаила Ефремова после пьяного ДТП.

Ольга ФЕДОРОВА

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