Пришлось бросить кино и театр: как сейчас выглядит звезда "Таежного романа" Ольга Будина

Кадр из сериала &#34;Граница. Таёжный роман&#34; (2000) Кадр из сериала &#34;Идиот&#34; (2003)
Кадр из сериала &#34;Земский доктор&#34; (2010) Ольга Будина. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com Ольга Будина. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Знаменитая артистка покинула киноэкраны на пике славы

Ольга Будина обрела огромную популярность у российского зрителя после выхода на экраны захватывающего сериала "Граница. Таежный роман". Знаменитость по праву считалась одной из самых перспективных киноактрис 2000-х годов. Однако неожиданно Будина решила отказаться от съемок и покинула шоу-бизнес.

Кадр из сериала "Граница. Таёжный роман" (2000)

После этого она совсем пропала с радаров журналистов. Звезда ведет закрытый образ жизни и редко появляется на публике. Что послужило причиной ухода Будиной с киноэкранов, доподлинно неизвестно. Однако в ее жизни был ряд трагических эпизодов.  

Кадр из сериала "Идиот" (2003)

Серьезным ударом стал разрыв с супругом. Артистка была замужем за успешным предпринимателем Александром Наумовым. Плодом их любви стал сын Наум. Однако после его рождения у привыкшего жить в одиночестве мужчины отцовский инстинкт так и не проснулся. Звезда вспоминает, что им с ребенком по факту приходилось жить отдельно мужа. Он был занят исключительно своей жизнью. В итоге Будина с младенцем на руках покинула супруга.

Кадр из сериала "Земский доктор" (2010)

Не успела звезда оправиться от краха семьи, как на нее свалилось новое горе. Серьезно заболел сын. Ребенку становилось все хуже, но медики не могли сказать, что с ним. Наум 19 дней провел в реанимации. Позже жизнь наследника удалось спасти.

Ольга Будина. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

Еще одним ударом судьбы для звезды телесериалов "Земский доктор" и "Идиот" стала попытка приютить беспризорника. Артистка много занимается благотворительностью и даже была готова взять в свою семью 14-летнего подростка.

Ольга Будина. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com

Воспитанник адыгейского приюта по имени Саша Исмаилов получил покровительство знаменитой артистки, однако не оправдал ее ожиданий. Звезда была готова устроить его жизнь, но в какой-то момент поняла, что ребенок ее обманывает и использует, поэтому решила с ним разойтись, напоминает издание "Комсомольская правда".  


Сейчас все свое время Ольга посвящает сыну Науму. От предложений сняться в кино артистка отказывается, хотя не исключает, что когда-нибудь снова покорит телеэкраны своим актерским мастерством.

Недавно стало известно, как сейчас живет Александр Збруев. Однажды актер позволил себе интрижку на стороне, но смог сохранить брак.

Ольга ФЕДОРОВА

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