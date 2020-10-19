Многие юмористы ушли из жизни слишком рано

Зрители всегда с особым трепетом ждали новых выпусков КВН. У многих даже были свои любимчики. Но жизнь некоторых артистов трагически оборвалась на самом рассвете славы.

Григорий Малыгин

Юморист был любимчиком публики. Капитан команды "Дети лейтенанта Шмидта" и обладатель множества наград решил не останавливаться на Клубе веселых и находчивых и начал строить актерскую карьеру. Он успел сняться в нескольких фильмах и сериалах, однако в 2012 году его жизнь трагически оборвалась. В июле на Малыгина напали и серьезно избили. Комик не стал долечиваться и почти сразу вышел на работу. Спустя несколько месяцев он скончался в собственном доме в Москве из-за остановки сердца. У Малыгина остались жена и двое детей.

Алексей Лютиков

Капитан команды "Служебный выход" смог построить свою карьеру благодаря КВН. Комик не только выступал на сцене, но и был советником генерального продюсера Comedy Club и директором известного шоу "Уральские пельмени".

Но в 2016 году Лютикова не стало. Его тело нашли в одном из отелей Екатеринбурга. В номере были разбросаны бутылки и лекарства. У Алексея остались жена и двое детей. Жена комика рассказывала, что здоровье Лютикова страдало из-за слишком плотного графика.

Аслан Алборов

Юморист всегда выглядит счастливым и успешным, а незадолго до смерти участник команды КВН "Пирамида" женился. Но в 2018 году Алборова не стало. Обстоятельства и причины смерти до сих пор остаются загадкой.

Евгения Жарикова

Жарикова выступала на сцене вместе со своим мужем в команде "Сборная Снежногорска". У юмористки обнаружили рак желудка. Не помогло даже лечение в Израиле. Сейчас ее супруг остался один с двумя дочками.

Ранее "Утро.ру" вспоминало самые громкие скандалы КВН. Так, однажды Масляков довел КВНщика до слез. Оказалось, что непростые отношения складывались у ведущего и с Владимиром Зеленским.