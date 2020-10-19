Будущие супруги широко улыбаются фотографу

Максим Галкин сделал настоящий подарок своей многомиллионной армии подписчиков. Шоумен опубликовал архивную фотографию с Аллой Пугачевой. Снимок датируется 2002 годом – тогда знаменитости только-только свели знакомство.

На эксклюзивном кадре, который юморист опубликовал в разделе "истории" на своей странице в "Инстаграм", Алла и Максим позируют на фоне магазина с мягкими игрушками. Будущую пару окружают разноцветные плюшевые обезьянки. На улице ярко светит солнце. 26-летний пародист одет в джинсы и легкую пеструю рубашку, а 53-летняя Примадонна облачилась в белый летний костюмчик. Снимок опубликовало издание "Вокруг ТВ".





"18 лет назад", – подписал ценный кадр Максим Галкин.

Любопытно, что юмориста с королевой эстрады свел тогда еще супруг исполнительницы хита "Миллионы алых роз" Филипп Киркоров. Он познакомил знаменитостей в 2001 г. на фестивале "Славянский базар". Так что этот эксклюзивный кадр был сделан примерно через год после первой встречи Аллы и Максима.

Напомним, в 2005 г. Пугачева развелась с Киркоровым, а позже стала жить с Галкиным. Официально узами брака влюбленные связали себя в только в 2011 г. Спустя два года влюбленные обзавелись потомством – на свет появились Гарри и Лиза.

Кстати, недавно Галкин предстал перед публикой в образе блондинки с изумрудными тенями.

