Актриса призналась, что жалеет об одной из киноролей

Роль Кристины Асмус в "Тексте" наделала немало шума, однако постельной сцены актриса не стыдится. Звезда уже снималась в откровенных эпизодах в начале своей карьеры, причем об одном из них она жалеет. Этим бывшая жена Гарика Харламова поделилась в соцсетях.

Артистка заразилась коронавирусом, поэтому проводит дни в самоизоляции. Чтобы немного развлечься, Асмус решила ответить на вопросы поклонников. Один из них был о роли, которую актриса никогда не согласилась бы сыграть.

Кинозвезда с юмором ответила, что такая работа уже есть в ее фильмографии, и прикрепила в Инстаграм-историях кадр из картины "Что творят мужчины". В одном из эпизодов Асмус появилась в образе легкомысленной блондинки.

Актриса вместе с Таиром Мамедовым изображала пару в момент интимной близости. Почти все время в кадре звезда была в нижнем белье, а затем полностью разделась. Кстати, фильм Сарика Андреасяна получил низкие оценки критиков, несмотря на звездный состав.

Ранее Кристина Асмус устроила домашний спектакль на карантине.