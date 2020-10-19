Продюсер рассказал, как попытался переключить внимание на другие проекты

Российский фигурист Илья Авербух рассказал о перерыве телешоу "Ледниковый период" – однажды продюсер решил взять для программы тайм-аут, сконцентрировавшись на проекте детского "Ледникового периода". Теперь же, объяснил спортсмен, приходится работать на потерянные годы.

Проект был запущен еще 2007 году. Авербух объяснил, что после успеха, который снискала передача, зрители через некоторое время стали уставать от телешоу. Тогда команда решила обратить внимание на талантливых детей.

"Ставили для них самые разные программы и работали над кругозором – все таки дети из спортивного мира в какой-то степени зашорены. В итоге получались очень интересные номера – между детьми до сих пор высокий уровень конкуренции", – рассказал Авербух.

Также Авербух работал над созданием "Кубка профессионалов", где выступали лишь признанные фигуристы.

"В один момент зрители просто перенасытились "Ледниковым периодом". Нынешний сезон – десятый. Но мы скучали по этому проекту, и решили к нему вернуться", – признался Авербух в эфире программы "Ок на связи!".

Ранее актриса Ирина Пегова, выступающая в "Ледниковом периоде", показала в своем "Инстаграм" закрытую церемонию жеребьевки.