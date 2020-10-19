Певица похвасталась шикарной фигурой

На своей инстаграм-странице Валерия опубликовала яркий снимок с отдыха. Пользователи Сети остались в восторге от форм 52-летней певицы.

На фотографии Валерия позирует на песчаном побережье в ярком раздельном купальнике, демонстрируя подтянутый живот и стройную талию. На заднем фоне можно увидеть море, пальмы и шезлонги.

Под снимком певица поделилась со своими подписчиками свежей историей.

"Вот не поверите: иду, разговариваю с мамой по телефону, а мой муж бегает вокруг меня и снимает" – рассказала Валерия.

Она призналась, что поначалу ее раздражало желание Иосифа Пригожина запечатлеть жену во всей красе. По словам артистки, это сильно отвлекало от разговора. Однако Валерия все-таки сдалась. Теперь же звезда довольна получившимися яркими кадрами.

Поклонники исполнительницы хита "Часики" завалили свою любимицу комплиментами.

"Подавилась селедкой с луком!!!! Вот это мотивация!!! Классссссс!", "Просто вау!!!", "Какая фигурка", "Какая вы стройная, очаровательная красавица! Супер!" – отметили восхищенные пользователи Сети.

Напомним, Валерия является многодетной матерью. В браке с продюсером Александром Шульгиным у певицы появилось трое детей – дочь Анна, а также сыновья Артемий и Арсений.

В конце августа 21-летний Арсений Шульгин женился на Лиане Волковой. Недавно стало известно, что Валерия в скором времени станет бабушкой – эту радостную новость сообщил сам наследник артистки.