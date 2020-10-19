Девушка пожаловалась на то, что стала заложницей одной роли

Дарья Мельникова, известная по роли Жени в юмористическом сериале "Папины дочки", рассказала, на что она потратила полученные за съемки деньги. По словам актрисы, каждый эпизод приносил ей хорошие гонорары.

Мельникова призналась, что все ее деньги ушли на шопинг в одном из московских торговых центров. Девушка бесконтрольно скупала вещи, не замечая, как ее кошелек стремительно пустеет, передает "Экспресс Газета".

Дарья принимала участие в съемках "Папиных дочек" с 2007 по 2013 годы. Многим она запомнилась как озорная девочка и заядлая спортсменка, имеющая мальчишеский образ.

По словам Мельниковой, она превратилась в заложницу своей роли. Актриса до сих пор не может избавиться от образа Жени Васнецовой. На улицах артистку периодически узнают именно как героиню популярного в прошлом сериала.

По завершении съемок в "Папиных дочках" актриса начала играть в театре и сниматься в кино. На ее счету – несколько десятков ролей на телевидении.

Напомним, на данный момент Мельникова состоит в браке с актером Артуром Смольяниновым. Пара растит двоих сыновей – 5-летнего Артура и 2-летнего Марка.

Ранее появилась информация о том, что Дарья разделась для фото в мужском журнале.