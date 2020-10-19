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Александр Цыпкин, по рассказам которого сняли комедию "Беспринципные", слег из-за COVID-19. О своем самочувствии он рассказал в "Инстаграм".
Публицист поделился, что сперва списывал недомогание на побочный эффект от прививки против гриппа. Позже оказалось, что писатель все-таки заразился коронавирусом.
"Итого: лежу дома, ощущения так себе",
– написал Цыпкин. Из-за болезни он не сможет появиться на "БеспринцЫпных чтениях", однако сценариста заменит Максим Виторган. Сам писатель выразил надежду, что вернется в литературно-театральный проект к концу месяца.
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