Послал матом: Киркоров вышел из себя после вечеринки Пескова

Послал матом: Киркоров вышел из себя после вечеринки Пескова
Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Известный артист взбесился из-за вопросов о мероприятии

День рождения Дмитрия Пескова обернулся скандалом. Пышное празднование в разгар пандемии коронавируса возмутило народ. На мероприятии побывали многие звезды российского шоу-бизнеса, в том числе и Филипп Киркоров. СМИ удалось связаться с поп-королем, однако тот лишь грубо обматерил журналистов.

На выходных пресс-секретарь президента отпраздновал свое 53-летие. Помимо Татьяны Навки и родных в одном из московских ресторанов собрались Николай Басков, Эмин Агаларов, Григорий Лепс и многие другие. В Сети тут же отметили: ситуация с коронавирусом в России ухудшается, власти призывают к осторожности и вводят новые ограничения, однако сами не соблюдают необходимые меры.

Жена Пескова объяснила: празднование было личным. Остальные гости торжества комментировать ситуацию не стали, а вот Киркоров решил пообщаться с журналистами "Подъема".

Разъяренный певец возмутился, что СМИ хотят написать про него нечто неприятное, поэтому послал матом звонившую ему корреспондентку, передает "Московский комсомолец". Отрывок разговора опубликовал главред издания Марат Березов, отметив, что праздник, похоже, был веселым, раз алкоголь из организма артиста еще не вышел.

Ранее Филипп Киркоров подтвердил слухи о ссоре с Аллой Пугачевой.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

Гость
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А быдлу ничего не докажешь. Навальный для них плохой , а песков и ко , которые это быдло за быдло держат , эти хорошие .
Гость
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Быдлу-быдлово,а "элита" живет своей жизнью. Чему удивляться,что "элите" все дозволено в стране, вся верхушка в друзьях. Песков не только себя подставил...
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