"Собрали по кусочкам": нарушившая клятву Поргина получила серьезные увечья

"Собрали по кусочкам": нарушившая клятву Поргина получила серьезные увечья
Людмила Поргина. Фото: Утро.ру
Актриса пошла на поводу у детей, о чем впоследствии пожалела

Сегодня на Новодевичьем кладбище состоялось открытие памятника Марку Захарову, режиссеру и худруку театра "Ленком". Актриса Людмила Поргина не смогла пропустить такое событие. Она появилась на людях в массивных ортопедических ботинках.

Любопытные журналисты поинтересовались, что произошло с артисткой. Ответ шокировал всех – оказалось, что Поргина получила травмы ног из-за своих внуков.

Людмила Андреевна рассказала, что некоторое время назад она вместе с супругом Николаем Караченцовым и внуками отдыхала в Абу-Даби. Там находился самый большой в мире водный аттракцион. Актер велел жене никуда не ходить. Поргина поклялась мужу, но в итоге нарушила обещание – детям удалось уговорить звездную бабушку прокатиться вместе с ними.

Актриса отметила, что они сели в лодку и спустились в так называемую "черную дыру".

"Потом нас накрыло волной, стало бить о скалы – словом, ад! А когда я вышла из этой лодки, пять пальцев на ноги были уже сломаны" – призналась она.

Однако операцию артистке пришлось отложить. В 2018 году Людмила Андреевна потеряла мужа, позже ушел из жизни ее наставник Марк Захаров. И вот только спустя несколько лет актрисе сделали операцию.

Поргина сообщила, что на пальцы установили штифты и специальные пластины. Около месяца ей придется ходить в специальной обуви, передает издание "Дни.ру".

"Ноги очень болят, особенно когда меняется погода. Мне же в больнице все кости заново ломали и собрали по кусочкам" – разоткровенничалась актриса.

Ранее стало известно, что сын заступился за Людмилу Поргину из-за споров о пенсии. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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