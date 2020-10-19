Заразились коронавирусом: Пелагее снова помешали развестись с мужем

Заразились коронавирусом: Пелагее снова помешали развестись с мужем
Пелагея и Иван Телегин. Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Встречу адвокатов пришлось перенести из-за болезни

Развод Пелагеи с Иваном Телегиным вновь затягивается. На этот раз суд приостановил процесс из-за заражения коронавирусом. Об этом рассказала адвокат хоккеиста Ирина Петрова.

По ее словам, у представителей Телегина нашли инфекцию, поэтому попросили перенести заседание – оно было запланировано на сегодня. Позже выяснилось, что сторона, защищающая интересы Пелагеи, тоже болеет.

"Есть подозрения, что заразились все вместе как раз на предыдущем заседании",

– поделилась Петрова. Как пишет РИА "Новости", ни певица, ни хоккеист на встрече лично не присутствовали. Суд перенесли на 13 ноября.

Напомним, что Пелагея объявила о расставании с мужем в декабре. Расстаться мирно у супругов не вышло, поэтому имущество они делят через суд. Кстати, это не первое сорвавшееся заседание. Летом процесс приостановился из-за сообщений о "минировании" здания суда.

Недавно представители певицы опровергли обвинения защитников Телегина в том, что Пелагея не дает ему видеться с дочкой Таисией.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

новости партнеров
По теме

Откат к 1990-м: эксперт предупредил о кризисе в экономике России в 2021 году

Для решения проблемы нужно вернуть интерес инвесторов к рублю

Кредитная пропасть: россиянам оказалось нечем платить по долгам

Последние данные Банка России о долговой нагрузке россиян вызвали шок у экспертов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей