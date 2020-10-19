Встречу адвокатов пришлось перенести из-за болезни

Развод Пелагеи с Иваном Телегиным вновь затягивается. На этот раз суд приостановил процесс из-за заражения коронавирусом. Об этом рассказала адвокат хоккеиста Ирина Петрова.

По ее словам, у представителей Телегина нашли инфекцию, поэтому попросили перенести заседание – оно было запланировано на сегодня. Позже выяснилось, что сторона, защищающая интересы Пелагеи, тоже болеет.

"Есть подозрения, что заразились все вместе как раз на предыдущем заседании",

– поделилась Петрова. Как пишет РИА "Новости", ни певица, ни хоккеист на встрече лично не присутствовали. Суд перенесли на 13 ноября.

Напомним, что Пелагея объявила о расставании с мужем в декабре. Расстаться мирно у супругов не вышло, поэтому имущество они делят через суд. Кстати, это не первое сорвавшееся заседание. Летом процесс приостановился из-за сообщений о "минировании" здания суда.

Недавно представители певицы опровергли обвинения защитников Телегина в том, что Пелагея не дает ему видеться с дочкой Таисией.