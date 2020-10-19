Сообщается, что артист живет полноценной жизнью

Вот уже некоторое время по Сети активно распространяются слухи о состоянии Бориса Моисеева. Артист перенес инсульт, но не смог до конца восстановиться после тяжелой болезни. Клинический психолог Елена Перелыгина, имеющая много общих друзей с певцом, решила расставить все точки над i.

Перелыгина опровергла информацию о том, что Моисеев парализован и не может говорить. По словам специалиста, Борис Михайлович живет нормальной жизнью.

"Боря разговаривает, подходит к телефону" – успокоила Елена.

Психолог подтвердила, что речь исполнителя хита "Голубая луна" до конца не восстановилась после инсульта, передает "Собеседник".

Она заявила, что артист принял решение уйти на покой. Ему больше не интересны светские встречи и разговоры. Перелыгина призвала публику перестать тревожить Моисеева.

"Он желает остаться для публики тем блистательным артистом, который устраивал роскошные шоу" – отметила Перелыгина.

Елена акцентировала внимание на том, что артист сам захотел стать затворником. Поэтому его многочисленным поклонникам остается только одно – уважать решение их кумира.

Ранее появилась информация о том, что сам Моисеев ответил на слухи о своем состоянии.