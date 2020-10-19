В сложный период актера поддерживает его помощница

Недавно в семье Владимира Конкина произошла страшная трагедия. При странных обстоятельствах погибла дочь актера София. Убитый горем артист до сих пор не верит в случившееся. По некоторым данным, пережить утрату ему помогает женщина.

Елена Переслени, являющаяся близким другом семьи, везде сопровождает звезду фильма "Место встречи изменить нельзя". Выяснилось, что женщина выполняет обязанности директора Конкина. Ходят слухи, что между коллегами закрутился роман, передает "Комсомольская Правда".

Подруга Елены рассказала, что в последний год своей жизни супруга актера Алла Львовна передала Переслени все рабочие материалы – тетради с записями, а также важные номера телефонов.

"Она просила: "Пожалуйста, не оставляй Володю"" – отметила женщина.

Также сообщается, что друг Конкина уверен – Владимир Алексеевич и Елена давно тайно сыграли свадьбу. По словам мужчины, оба являются религиозными людьми.

Напомним, новость о смерти Софии Конкиной появилась 24 сентября. За пару дней до трагедии наследнице актера стало плохо в бассейне. Девушка, которая умела хорошо плавать, неожиданно пошла ко дну. Ее доставили в одну из столичных клиник. Однако спасти Софию не удалось.

Ранее Станислав Садальский опубликовал последнее фото Владимира Конкина с женой Аллой.