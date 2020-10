У голливудского актера Джеффа Бриджеса диагностировали рак.

Звезда киноленты "Большой Лебовски" рассказал об этом в своих социальных сетях. Начать новость он решил словами главного героя самого известного фильма с его участием.

"У меня обнаружили лимфому. Хотя это серьезное заболевание, мне повезло, что у меня есть отличная команда врачей", – сообщил актер.

As the Dude would say.. New S**T has come to light.



I have been diagnosed with Lymphoma. Although it is a serious disease, I feel fortunate that I have a great team of doctors and the prognosis is good.



I’m starting treatment and will keep you posted on my recovery.