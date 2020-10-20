У известного голливудского актера обнаружили рак

У известного голливудского актера обнаружили рак
Джефф Бриджес. Фото: Danny Moloshok via www.imago-ima/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Артист срочно приступил к лечению

У голливудского актера Джеффа Бриджеса диагностировали рак. 

Звезда киноленты "Большой Лебовски" рассказал об этом в своих социальных сетях. Начать новость он решил словами главного героя самого известного фильма с его участием. 

"У меня обнаружили лимфому. Хотя это серьезное заболевание, мне повезло, что у меня есть отличная команда врачей", – сообщил актер. 

Бриджес уже приступил к лечению, пока врачи дают положительный прогноз, пишет "МИР 24". Звезда Голливуда пообещал поклонникам держать их в курсе того, как проходит лечение. 

Он отдельно поблагодарил своих родных и близких за ту поддержку, которую они ему оказывают. 

Напомним, что Джефф Бриджес известен благодаря своим ролям в таких фильмах, как "Планета Ка-Пэкс", "Большой Лебовски", "Кингсман". Является лауреатом премий "Оскар" и "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль в киноленте "Сумасшедшее сердце".

Ранее стало известно, что у звезды "Гарри Поттера" нашли рак на третьей стадии. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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