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У голливудского актера Джеффа Бриджеса диагностировали рак.
Звезда киноленты "Большой Лебовски" рассказал об этом в своих социальных сетях. Начать новость он решил словами главного героя самого известного фильма с его участием.
"У меня обнаружили лимфому. Хотя это серьезное заболевание, мне повезло, что у меня есть отличная команда врачей", – сообщил актер.
As the Dude would say.. New S**T has come to light.— Jeff Bridges (@TheJeffBridges) October 20, 2020
I have been diagnosed with Lymphoma. Although it is a serious disease, I feel fortunate that I have a great team of doctors and the prognosis is good.
I’m starting treatment and will keep you posted on my recovery.
Бриджес уже приступил к лечению, пока врачи дают положительный прогноз, пишет "МИР 24". Звезда Голливуда пообещал поклонникам держать их в курсе того, как проходит лечение.
Он отдельно поблагодарил своих родных и близких за ту поддержку, которую они ему оказывают.
Напомним, что Джефф Бриджес известен благодаря своим ролям в таких фильмах, как "Планета Ка-Пэкс", "Большой Лебовски", "Кингсман". Является лауреатом премий "Оскар" и "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль в киноленте "Сумасшедшее сердце".
Ранее стало известно, что у звезды "Гарри Поттера" нашли рак на третьей стадии.
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