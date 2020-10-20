Жена изменяет Петросяну с молодым любовником - СМИ

Жена изменяет Петросяну с молодым любовником - СМИ
Евгений Петросян. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Подруга Брухуновой раскрыла ее секрет

Многие поклонники Евгения Петросяна до сих пор настороженно относятся к его молодой супруге Татьяне Брухуновой. Фанаты не верят в искренность ее чувств, предполагая, что замуж за юмориста девушка вышла только для того, чтобы стать известнее. Пользователи Интернета также не исключали, что у молодой избранницы Петросяна есть любовник. Приятельница Брухуновой подтвердила их догадки. 

Подруга молодой жены Петросяна раскрыла ее секрет. 

"Вы думаете, у такой красивой девушки, как Татьяна, не может быть молодого человека на стороне, я вас умоляю. Дедушка спит, каравай идёт", – поделилась девушка в разговоре с "Popcake".

Имя возможного любовника приятельница Брухуновой решила оставить в тайне. 

Сама Татьяна пока никак не комментировала это заявление. Сейчас жена Петросяна занимается воспитанием сына, которого родила не так давно. Брухунова также не исключила, что в будущем родит юмористу еще одного ребенка. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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