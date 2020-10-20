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Бесконечно популярный в 2000-х годах певец Андрей Губин перестал выходить на связь. Последнее время исполнитель хита "Зима-холода" ведет достаточно закрытый образ жизни. В его окружении осталось совсем немного людей, которые продолжают общаться с бывшим кумиром миллионов. Однако сейчас даже они не могут отыскать Губина и выяснить, в чем причина его внезапного исчезновения.
Друзья и приятели знаменитости всерьез обеспокоены. Они призывают общественность обратить внимание на пропажу любимца публики и совместными усилиями попытаться выяснить, что случилось с Андреем.
Последняя публикация на личной странице Губина в "Инстаграм" датируется 14 июля этого года. А с середины лета о певце ни слуху, ни духу.
Знакомая автора хита "Девушки, как звезды" по имени Юлия в беседе с журналистами поделилась своими переживаниями. По ее словам, никто не видел, чтобы Андрей выходил из дома в последнее время. Кроме того, он не берет телефон, не отвечает друзьям в соцсетях и даже не читает их сообщения.
Особенно сильно Юлию тревожит то, что раньше Андрей никогда так не поступал. Он всегда держал приятелей в курсе своего состояния и планов. Теперь же артист будто сквозь землю провалился. Друзья даже приходили к нему домой, но дверь никто не открыл, а телефон оказался выключен, передает издание Popcake.tv.
У неравнодушных остался последний выход – поднять шумиху вокруг таинственного исчезновения знаменитости в надежде пролить свет на ситуацию.
Напомним, летом этого года звездный артист впервые за много лет спел на публике.
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