Приятели серьезно обеспокоены и взывают о помощи

Бесконечно популярный в 2000-х годах певец Андрей Губин перестал выходить на связь. Последнее время исполнитель хита "Зима-холода" ведет достаточно закрытый образ жизни. В его окружении осталось совсем немного людей, которые продолжают общаться с бывшим кумиром миллионов. Однако сейчас даже они не могут отыскать Губина и выяснить, в чем причина его внезапного исчезновения.

Друзья и приятели знаменитости всерьез обеспокоены. Они призывают общественность обратить внимание на пропажу любимца публики и совместными усилиями попытаться выяснить, что случилось с Андреем.

Последняя публикация на личной странице Губина в "Инстаграм" датируется 14 июля этого года. А с середины лета о певце ни слуху, ни духу.

Знакомая автора хита "Девушки, как звезды" по имени Юлия в беседе с журналистами поделилась своими переживаниями. По ее словам, никто не видел, чтобы Андрей выходил из дома в последнее время. Кроме того, он не берет телефон, не отвечает друзьям в соцсетях и даже не читает их сообщения.

Особенно сильно Юлию тревожит то, что раньше Андрей никогда так не поступал. Он всегда держал приятелей в курсе своего состояния и планов. Теперь же артист будто сквозь землю провалился. Друзья даже приходили к нему домой, но дверь никто не открыл, а телефон оказался выключен, передает издание Popcake.tv.

У неравнодушных остался последний выход – поднять шумиху вокруг таинственного исчезновения знаменитости в надежде пролить свет на ситуацию.

Напомним, летом этого года звездный артист впервые за много лет спел на публике. Поклонники от этого выступления растрогались до слез.

