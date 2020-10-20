"Сделала меня сильной": Зейналова поздравила особенную дочь и растрогала россиян

"Сделала меня сильной": Зейналова поздравила особенную дочь и растрогала россиян
Ирада Зейналова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Девочке исполнилось 12 лет

Светлана Зейналова воспитывает двух дочерей. Старшая, Александра, появилась на свет в 2008 году.  Сама телеведущая называет ее "особенной". Девочке диагностировали аутизм. Сегодня ей исполнилось 12 лет. Зейналова трогательно обратилась к дочери и поблагодарила ее за то, что та сделала ее сильнее. 

Ведущая "Первого канала" поделилась с подписчиками, что ей по-прежнему бывает тяжело со старшей дочерью, но она больше не боится трудностей. Особенно, кода все их ссоры заканчиваются вечером, когда они вдвоем забираются в кровать и шепчут друг другу "глупости и нежности". 

"Она научила меня жизни. Объяснила, что хорошо и что плохо. Чем надо пренебречь и что самое важное на свете. Какая же глупая я была! Может, и сейчас не умнее, но очень стараюсь. Она сделала меня сильной. Сильнее, чем я бы хотела, но... так вышло", – написала Зейналова на своей странице в "Инстаграм".  

Телеведущая отметила, что в этот день родилась не только ее дочь, но и она сама, ее новая жизнь. В комментариях пользователи социальной сети присоединились к поздравлениям.

"Счастья вам, красавицы, и здоровья!", "Как же вы можете тронуть душу и так правильно, на 100% все изложить! Светочка, чтобы вы как можно долго-долго были друг у друга, чтобы вы были очень сильно здоровы и счастливы!", "С днём рождения Вас и вашу старшую красавицу – дочку! Будьте счастливы!" – написали фанаты. 

Ранее Эвелина Бледанс пожаловалась на несправедливое отношение к ее особенному сыну Семену. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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