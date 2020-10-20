Избранник Марины Африкантовой не справился с управлением

Сегодня ночью звезда "Дома-2" и ее супруг Роман Капаклы попали в ДТП. Из-за дождливой погоды автомобиль супругов занесло: мужчина не справился с управлением.

Благо, супругам повезло: вовремя сработали все подушки безопасности. Марина Африкантова в слезах рассказала своим подписчикам, что им с мужем чудом удалось выжить. На "Инстаграм-историях" блондинка всхлипывает и показывает, настолько сильно поврежден их автомобиль.

Позже Африкантова рассказала подписчикам, что из-за страшного ДТП у нее началась истерика. Девушка не могла перестать плакать, однако после нашла в себе силы справиться с эмоциями.

"Все-таки мы в рубашке родились – нам повезло, что не было в "эту" минуту машин, особенно огромных фур. Тут все едут на огромной скорости", – рассказала звезда "Дома-2".

Жена Романа Капаклы также призналась, что в один момент она даже подумала, что их автомобиль взорвется, но все обошлось. Девушка счастлива, что они с ее возлюбленным остались живы. Она также обратилась к своим поклонникам и призвала их быть аккуратнее на дорогах.

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