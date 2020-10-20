"Огонь девка": актриса Полторак снялась полностью обнаженной

"Огонь девка": актриса Полторак снялась полностью обнаженной
Виктория Полторак. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
Артистка разделась для мужского журнала

Звезда российского кино Виктория Полторак решила принять участие в откровенной фотосессии для журнала Maxim. Фотографии и видео со съемок актриса выложила в своем Инстаграм-аккаунте. 

К слову, 39-летняя актриса в отличной форме. Она предстала перед поклонниками в открытом нижнем белье, а на одной из фотографий и вовсе осталась в одних колготках в крупную сетку. 

"Всем доброго, бодрого, спортивного, позитивного утра", – написала девушка под откровенным видео. 

Мужской журнал узнал у своих поклонников мнение об актрисе. Многих фотосессия привела в восторг. "Тело на зависть. А кто пишет негатив, сами бы так сфоткались, поди самим то показать нечего", "Фото шикарно", "Фигуристая...", "Огонь девка", "Ух ты ж! Фигура огонь", "Какая роскошная", "Красивая, милая, женственная, загадочная и естественная!" – написали восхищенные фанаты. 

Но нашлись и те, кому фотографии не понравились. Кто-то посчитал, что Виктория уже слишком взрослая для подобных съемок. 

Ранее раздетая Анфиса Чехова устроила откровенную фотосессию прямо в душе.

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

М
Ответить
за лайки готова хоть так раскорячиться хоть эдак
Гость
Ответить
конечно, для 25-30 летних она старовата. И совсем другое дело для среднего возраста. Приятно посмотреть на нее, лишь бы не Собчак!!!
1
новости партнеров

Откат к 1990-м: эксперт предупредил о кризисе в экономике России в 2021 году

Для решения проблемы нужно вернуть интерес инвесторов к рублю

Сатановский: России нужно прекратить отношения с Евросоюзом

Действующие власти страны не должны себя вести, как во времена Горбачева

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей