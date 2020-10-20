Артистка разделась для мужского журнала

Звезда российского кино Виктория Полторак решила принять участие в откровенной фотосессии для журнала Maxim. Фотографии и видео со съемок актриса выложила в своем Инстаграм-аккаунте.

К слову, 39-летняя актриса в отличной форме. Она предстала перед поклонниками в открытом нижнем белье, а на одной из фотографий и вовсе осталась в одних колготках в крупную сетку.

"Всем доброго, бодрого, спортивного, позитивного утра", – написала девушка под откровенным видео.

Мужской журнал узнал у своих поклонников мнение об актрисе. Многих фотосессия привела в восторг. "Тело на зависть. А кто пишет негатив, сами бы так сфоткались, поди самим то показать нечего", "Фото шикарно", "Фигуристая...", "Огонь девка", "Ух ты ж! Фигура огонь", "Какая роскошная", "Красивая, милая, женственная, загадочная и естественная!" – написали восхищенные фанаты.

Но нашлись и те, кому фотографии не понравились. Кто-то посчитал, что Виктория уже слишком взрослая для подобных съемок.

Ранее раздетая Анфиса Чехова устроила откровенную фотосессию прямо в душе.