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Ушла из жизни вдова советского режиссера Сергея Бондарчука Ирина Скобцева. Трагическую новость о смерти матери режиссера Федора Бондарчука сообщили в Инстаграм его кинокомпании Art Pictures.
Ирине Скобцевой было 93 года. Советская и российская актриса скончалась во вторник, 20 октября.
Ни Бондарчук, ни другие члены семьи и близкие Скобцевой эту информацию пока не прокомментировали.
Причина смерти артистки пока не известна. Поклонники таланта Скобцевой шокированы новостью. Пользователи приносят свои соболезнования в комментариях.
"Бог мой... Ириночка Константиновна..." "Федору Сергеевичу искренние соболезнования" "Примите соболезнования. Царствие небесное",
– пишут они.
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