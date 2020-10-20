Умерла мать Федора Бондарчука

Умерла мать Федора Бондарчука
Ирина Скобцева. Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/www.globallookpress.com
Народной артистке РСФСР было 93 года

Ушла из жизни вдова советского режиссера Сергея Бондарчука Ирина Скобцева. Трагическую новость о смерти матери режиссера Федора Бондарчука сообщили в Инстаграм его кинокомпании Art Pictures.

Ирине Скобцевой было 93 года. Советская и российская актриса скончалась во вторник, 20 октября.

Ни Бондарчук, ни другие члены семьи и близкие Скобцевой эту информацию пока не прокомментировали. 

Причина смерти артистки пока не известна. Поклонники таланта Скобцевой шокированы новостью. Пользователи приносят свои соболезнования в комментариях.

"Бог мой... Ириночка Константиновна..."  "Федору Сергеевичу искренние соболезнования" "Примите соболезнования. Царствие небесное",

– пишут они.   


Кристина ЧЕРНИКОВА

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