"Уже не по пути": муж Бородиной задумался о расставании

"Уже не по пути": муж Бородиной задумался о расставании
Ксения Бородина и Курбан Омаров. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Курбан Омаров признался, что отношения с женой сильно изменились

Супруг ведущей скандальной телестройки "Дом-2" Ксении Бородиной рассказал своей трехмиллионной аудитории о наболевшем. Оказалось, с течением времени любимая жена перестала ценить чувство юмора Курбана Омарова, хотя раньше все было иначе. На этом фоне блогер даже начал подумывать о разрыве с супружницей.

Однако идея разойтись больше походила на шутку, так что о трагедии в семье Бородиной говорить рано. Так, предприниматель разместил на своей странице в "Инстаграм" забавный видеоролик. Курбан следует по пятам за Ксенией и рассказывает ей смешные истории. Однако девушка заметно обгоняет супруга и явно его не слушает.


Некоторые подписчики предположили, что такая ситуация в семье – верный признак грядущего краха брака.

"Нет тандема в юморе, друзья, уже не по пути", - сокрушается пользователь Сети.

Курбан решил отреагировать на эту реплику.

"Реально, раньше над всеми шутками смеялась. Тоже думаю, разбегаться пора", – с юмором ответил глава звездного семейства.

Впрочем, в СМИ постоянно появляются публикации о неминуемом разводе Ксении Бородиной и Курбана Омарова. Однако пара продолжает жить в любви и согласии.

Кстати, недавно ведущая призналась, что страдает от особенности своего организм. Оказалось, из-за низкого болевого порога она испытывает адскую боль от малейшего вмешательства специалистов.

Ольга ФЕДОРОВА

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