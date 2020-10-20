Режиссер не держит обиду на родителя

Никита Михалков стал гостем передачи "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым. Режиссер разоткровенничался и вспомнил, что в его семье было принято наказывать детей. Никита Сергеевич вспомнил, как ему доставалось от отца.

Писатель бил детей за ложь и хамское поведение.

"Я помню, как однажды отец наказал меня в своем кабинете, и я долго летел мимо корешков книг – Толстой, Чехов, Бунин... Неприятно, когда тебя лупят подтяжками – они были с оттягом, наказание ремнем было терпимее", – поделился Михалков в эфире "России 1".

Вспомнил режиссер еще одну неприятную историю. Однажды Сергей Владимирович высадил сына за 27 километров от дома из-за того, что он раскритиковал его новое произведение. Тогда режиссеру пришлось весь этот долгий путь проделать пешком.

Но Никита Сергеевич уверен, что никакого родительского самоутверждения в таком поведении его отца не было. Режиссер понимает, что его всегда наказывали за дело, поэтому не обижается на родителя.

К слову, Михалков признался, что и сам порой бывает строг и слишком жесток к своим детям. "Но не за разбитую чашку", – уточнил режиссер.

Напомним, что ранее Никите Михалкову пришлось извиняться перед публикой. На режиссера обрушился поток негатива в Сети, ему приписывали владение бриллиантовыми заводами, а также масштабную вырубку леса.