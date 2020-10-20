Знаменитая артистка в юности мечтала стать обычным искусствоведом

Сегодня стало известно о смерти одной самых красивых актрис отечественного кино. На 94-м году жизни скончалась Ирина Скобцева. Народная артистка РСФСР была верной спутницей популярного режиссера Сергей Бондарчука и запомнилась широкому зрителю своими ролями в кинолентах "Война и мир" и "Я шагаю по Москве".





Ирина Константиновна родилась в Туле в семье простых научных сотрудников. Сначала будущая легендарная артистка мечтала о карьере искусствоведа. Однако ей отлично давались роли в университетских постановках, и постепенно Скобцева начала грезить о большой сцене. В итоге артистка решает продолжить обучение в Школе-студии МХАТ. Здесь она почувствовала настоящую любовь к профессии и всецело отдалась захватившему ее ремеслу.





Первый успех, прославивший начинающую актрису, пришел к Скобцевой вместе с ролью Дездемоны в "Отелло". Советский зритель сразу же полюбил прекрасную красавицу, а режиссеры на перебой заваливали Ирину Константиновну предложениями.

Всесоюзную известность знаменитость обрела после фильма "Я шагаю по Москве". А съемки в киноленте "Сережа" прочно привязали к артистке почетное прозвище "муза Данелии".





Однако настоящим источником вдохновения Ирина Скобцева стала для своего легендарного супруга Сергея Бондарчука. В шоу "Судьба человека" актриса признавалась, что они познакомились еще за полтора года до совместных съемок в "Отелло".

В то время Сергей Федорович еще был женат, однако вспыхнувшая страсть соединила сердца влюбленных. Скобцева и Бондарчук были вместе до самой смерти кинорежиссера.





Сергей Федорович скончался от инфаркта в 1994 году. Потеря любимого стала огромным ударом для артистки. Для того чтобы как-то справиться с горем, она с головой ушла в работу. Однако судьба подготовила знаменитости еще одно жестокое испытание. На долю Скобцевой выпало пережить не только любимого супруга, но и дочь. Елена Бондарчук скончалась от онкологического заболевания.





После себя дочь Елена оставила сына Константина Крюкова, который также стал популярным актером. Другой известный наследник Ирины Скобцевой кинорежиссер Федор Бондарчук подарил матери двоих внуков Сергея и Варвару, напоминает "Пятый канал".

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