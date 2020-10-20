Как жила "муза Данелии" Ирина Скобцева

Ирина Скобцева. Фото: Russian Look/www.globallookpress.com Ирина Скобцева. Фото: Russian Look/www.globallookpress.com
Ирина Скобцева. Фото: Viktor Chernov/Russian Look/www.globallookpress.com Ирина Скобцева. Фото: Viktor Chernov/Russian Look/www.globallookpress.com Ирина Скобцева. Фото: Ali Magomedov/Russian Look/www.globallookpress.com
Знаменитая артистка в юности мечтала стать обычным искусствоведом

Сегодня стало известно о смерти одной самых красивых актрис отечественного кино. На 94-м году жизни скончалась Ирина Скобцева. Народная артистка РСФСР была верной спутницей популярного режиссера Сергей Бондарчука и запомнилась широкому зрителю своими ролями в кинолентах "Война и мир" и "Я шагаю по Москве".

Ирина Скобцева. Фото: Viktor Chernov/Russian Look/www.globallookpress.com

Ирина Константиновна родилась в Туле в семье простых научных сотрудников. Сначала будущая легендарная артистка мечтала о карьере искусствоведа. Однако ей отлично давались роли в университетских постановках, и постепенно Скобцева начала грезить о большой сцене. В итоге артистка решает продолжить обучение в Школе-студии МХАТ. Здесь она почувствовала настоящую любовь к профессии и всецело отдалась захватившему ее ремеслу.

Ирина Скобцева. Фото: Russian Look/www.globallookpress.com

Первый успех, прославивший начинающую актрису, пришел к Скобцевой вместе с ролью Дездемоны в "Отелло". Советский зритель сразу же полюбил прекрасную красавицу, а режиссеры на перебой заваливали Ирину Константиновну предложениями.

Всесоюзную известность знаменитость обрела после фильма "Я шагаю по Москве". А съемки в киноленте "Сережа" прочно привязали к артистке почетное прозвище "муза Данелии".

Ирина Скобцева. Фото: Russian Look/www.globallookpress.com

Однако настоящим источником вдохновения Ирина Скобцева стала для своего легендарного супруга Сергея Бондарчука. В шоу "Судьба человека" актриса признавалась, что они познакомились еще за полтора года до совместных съемок в "Отелло".

В то время Сергей Федорович еще был женат, однако вспыхнувшая страсть соединила сердца влюбленных. Скобцева и Бондарчук были вместе до самой смерти кинорежиссера.

Ирина Скобцева. Фото: Viktor Chernov/Russian Look/www.globallookpress.com

Сергей Федорович скончался от инфаркта в 1994 году. Потеря любимого стала огромным ударом для артистки. Для того чтобы как-то справиться с горем, она с головой ушла в работу. Однако судьба подготовила знаменитости еще одно жестокое испытание. На долю Скобцевой выпало пережить не только любимого супруга, но и дочь. Елена Бондарчук скончалась от онкологического заболевания.

Ирина Скобцева. Фото: Ali Magomedov/Russian Look/www.globallookpress.com

После себя дочь Елена оставила сына Константина Крюкова, который также стал популярным актером. Другой известный наследник Ирины Скобцевой кинорежиссер Федор Бондарчук подарил матери двоих внуков Сергея и Варвару, напоминает "Пятый канал".


Ранее "Утро.ру" рассказывало, как сложилась судьба Александра Збруева.

Ольга ФЕДОРОВА

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