Вот это поворот: Ефремов стал авторитетом в СИЗО

Вот это поворот: Ефремов стал авторитетом в СИЗО
Михаил Ефремов. Фото: Пресс-служба Мосгорсуда/ТАСС
Актеру удалось найти общий язык с сокамерниками

Сегодня в Мосгорсуде рассматривают апелляцию Михаила Ефремова на его приговор, который был вынесен 8 сентября. И если в прокуратуре выступают против смягчения приговора, возможно, положительная характеристика из СИЗО сможет повлиять на мнение судей. 

Администрация следственного изолятора, в котором находится актер, выдала Михаилу Олеговичу "исключительно положительную характеристику личности", пишет РИА "Новости". Правозащитник артиста попросил судей приобщить ее к материалам дела. 

В характеристике отмечается, что актер соблюдает внутренний порядок, ведет себя спокойно и уравновешенно. 

"На меры воспитательного характера реагирует правильно, на контакт идет охотно. Среди сокамерников Ефремов пользуется положительным авторитетом", – говорится в записке. 

Напомним, что 8 сентября Михаила Ефремова признали виновным в смертельном ДТП, которое произошло 8 июня в центре столицы.  

Сегодня стало известно, что рассмотрение апелляционной жалобы по делу Михаила Ефремова временно отложено. Процесс возобновится 22 октября.

Юлия МИХАЙЛОВА

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