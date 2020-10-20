Подробностей о состоянии популярной актрисы пока нет

Сегодня стало известно о тревожном событии в мире кинематографа. По данным СМИ, прославленная советская и российская артистка Светлана Крючкова попала в больницу.

По какой причине 70-летней звезде экранов потребовалась помощь медицинских специалистов, остается загадкой. Знаменитость сама отказалась комментировать свое состояние. Светлана Николаевна пообщалась по телефону с журналистами, однако решила обойтись известием о том, что находится в госпитале.

Трудности со здоровьем настигли народную артистку РСФСР в Санкт-Петербурге, так что сейчас она содержится под медицинским наблюдением в одной из местных больниц, передает РИА ФАН.

По имеющейся информации, серьезных проблем со здоровьем у пожилой любимицы публики нет.

Светлана Николаевна запомнилась широкому зрителю ролями в кинолентах "Большая перемена", "Утомленные солнцем" и "Чучело". Особенно россиянам полюбилась ее героиня Эльза Бэрримор в "Приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона".

Ранее сообщалось, что заслуженная артистка России и вдова Николая Караченцова Людмила Поргина получила серьезные травмы ног.