Заслуженному артисту России перед смертью отрезали ногу

Заслуженному артисту России перед смертью отрезали ногу
Валерий Топорков. Фото: facebook.com/valery.toporkov
У артиста были проблемы с сердцем и сосудам

Сегодня, 20 октября, не стало солиста Театра эстрады Валерия Топоркова. Артист скончался на 72-м году жизни в Екатеринбурге. До этого он несколько недель провел в реанимации.

Печальной новостью поделились близкие и друзья певца. 

"Прощай, мой дорогой, мой любимый дядя Валера!.. Ты всегда был близок мне не только по крови, но и по духу! Вечная тебе память и царствие небесное!" – написала пользовательница "Инстаграма". 

Предполагается, что Топорков скончался из-за проблем с сосудами и сердцем. В последнее время его здоровье оставляло желать лучшего. Так, летом артист пережил инфаркт, а в начале месяца ему ампутировали ногу, пишет "ФедералПресс".

Музыкой артист увлекался с 1967 года. Ему также присуждали звание заслуженного артиста России. У покойного Топоркова осталось супруга и двое детей. 

Ранее в СМИ сообщили о смерти народного артиста России Вячеслава Войнаровского.

Юлия МИХАЙЛОВА

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