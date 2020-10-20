У артиста были проблемы с сердцем и сосудам

Сегодня, 20 октября, не стало солиста Театра эстрады Валерия Топоркова. Артист скончался на 72-м году жизни в Екатеринбурге. До этого он несколько недель провел в реанимации.

Печальной новостью поделились близкие и друзья певца.

"Прощай, мой дорогой, мой любимый дядя Валера!.. Ты всегда был близок мне не только по крови, но и по духу! Вечная тебе память и царствие небесное!" – написала пользовательница "Инстаграма".

Предполагается, что Топорков скончался из-за проблем с сосудами и сердцем. В последнее время его здоровье оставляло желать лучшего. Так, летом артист пережил инфаркт, а в начале месяца ему ампутировали ногу, пишет "ФедералПресс".

Музыкой артист увлекался с 1967 года. Ему также присуждали звание заслуженного артиста России. У покойного Топоркова осталось супруга и двое детей.

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