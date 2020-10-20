Появились подробности похорон Скобцевой

Сейчас родные ведут переговоры о месте на кладбище

Ирину Скобцеву, скончавшуюся на 94-ом году жизни, могут похоронить рядом с ее супругом Сергеем Бондарчуком. Однако пока эта информация предварительная – родственники еще не договорились о месте на кладбище. 

"Обсуждается вариант Новодевичьего кладбища рядом с мужем", – рассказал источник изданию РИА "Новости". 

Напомним, о смерти матери Федора Бондарчука стало известно с утра во вторник. Артистка запомнилась зрителю благодаря ролям в фильмах "Война и мир" и "Я шагаю по Москве", хотя изначально она не планировала связывать жизнь с киноиндустрией. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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