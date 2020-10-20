Женщины были довольны поведением артиста

Сегодня в Мосгорсуде рассматривали апелляцию на приговор Михаилу Ефремову. Около здания суда собрались поклонники и друзья актера. Среди присутствующих находился Никита Джигурда. Экстравагантный артист как всегда не остался незамеченным.

Во время общения с пожилыми женщинами, составляющими группу поддержки Ефремова, Джигурда не удержался и расцеловал пенсионерок. Одну поклонницу Михаила Олеговича актер нежно чмокнул в губы, при этом по-собственнически обхватив рукой ее лицо.

Одна из фанаток печально-известного артиста выразила надежду, что Ефремова в скором времени отпустят. Ведь его вина, по мнению женщины, не доказана, передает Life.

"Мы ждём, что он будет оправдан и отпущен в зале суда" – отметила она.

Напомним, Михаила Ефремова приговорили к восьми годам в колонии общего режима. Через некоторое время в адрес Пресненского суда начали активно поступать апелляционные жалобы. Так, намерение обжаловать приговор выразили бывшие и нынешние защитники актера, а также он сам.



Авария с участием Ефремова произошла 8 июня. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, артист выехал на встречную полосу и протаранил автомобиль Сергея Захарова. От полученных травм курьер скончался. Слушания по делу Ефремова несколько раз переносили, что было связано с ухудшением состояния артиста.