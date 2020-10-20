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Сегодня в Мосгорсуде рассматривали апелляцию на приговор Михаилу Ефремову. Около здания суда собрались поклонники и друзья актера. Среди присутствующих находился Никита Джигурда. Экстравагантный артист как всегда не остался незамеченным.
Во время общения с пожилыми женщинами, составляющими группу поддержки Ефремова, Джигурда не удержался и расцеловал пенсионерок. Одну поклонницу Михаила Олеговича актер нежно чмокнул в губы, при этом по-собственнически обхватив рукой ее лицо.
Одна из фанаток печально-известного артиста выразила надежду, что Ефремова в скором времени отпустят. Ведь его вина, по мнению женщины, не доказана, передает Life.
"Мы ждём, что он будет оправдан и отпущен в зале суда" – отметила она.
Напомним, Михаила Ефремова приговорили к восьми годам в
колонии общего режима. Через некоторое время в адрес Пресненского суда начали
активно поступать апелляционные жалобы. Так, намерение обжаловать приговор
выразили бывшие и нынешние защитники актера, а также он сам.
Авария с участием Ефремова произошла 8 июня. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, артист выехал на встречную полосу и протаранил автомобиль Сергея Захарова. От полученных травм курьер скончался. Слушания по делу Ефремова несколько раз переносили, что было связано с ухудшением состояния артиста.
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