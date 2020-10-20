Лозу возмутила новость о его выселении из дома

Лозу возмутила новость о его выселении из дома
Юрий Лоза. Фото: Anton Belitsky/Global Look Press/www.globallookpress.com
По словам музыканта, он действует в рамках закона

Стало известно о том, что дом Юрия Лозы, расположенный на Новой Риге в поселке "Балтия", построен на чужой земле. На фоне этого поползли слухи, что музыканта собираются оставить без крыши над головой. Певец не остался в стороне, решив расставить все точки над i.

Лоза пояснил, что эта история тянется уже долгих 19 лет.

"Очередной суд потребовал принести какие-то документы. А СМИ увидели фамилию Лоза – и все это завертелось. Какое выселение! У меня давно оформлен дом" – заявил исполнитель хита "Плот".

Музыкант рассказал, что много лет назад его обманули при покупке и оформлении недвижимости. Юрия уверяли, что земля не находится под залогами и не имеет никаких других обременений. Но через некоторое время выяснилось обратное, что спровоцировало череду многочисленных судебных разбирательств, передает ФАН. 

"Проблемы не только у меня, но и у всего поселка, который даже не внесен на карты" – отметил Лоза.

Недавно выяснилось, что Владимир Путин вручил Юрию Лозе грамоту за заслуги в развитии отечественной культуры и многолетнюю плодотворную деятельность. Однако певец остался недоволен – он надеялся получить звание "Заслуженного артиста". Иосиф Пригожин поддержал коллегу по шоу-бизнесу, заявив, что музыкант достоин этого. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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