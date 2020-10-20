Певица вернулась на родину ради работы

Кристина Орбакайте, которая последние полгода жила в Соединенных Штатах с мужем Михаилом Земцовым, вернулась в Россию. Артистка не могла приехать на родину из-за пандемии и теперь у нее вновь появилась возможность приступить к работе.

Дочь Аллы Пугачевой приступила к репетициям спектакля "Двое на качелях", где она играет главную роль. Кадрами певица поделилась в Инстаграм-историях. Также звезда посетила модный показ дизайнера Игоря Чапурина и показала совместное фото.

"Первый раз за много месяцев вышла, как говорится – out!",

– поделилась эмоциями артистка в соцсетях. Впрочем, планирует ли она возвращаться в ближайшее время в США, пока неизвестно.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса Орбакайте не смогла приехать на день рождения Пугачевой – границы были закрыты. Однако это не первый визит певицы в Россию: недавно она прилетала, чтобы провести время с матерью.

Снова в США Орбакайте оказалась две месяца назад. Звезда с мужем и дочкой прогулялись по Нью-Йорку.