Курс рубля
- Экономисты предсказали курс рубля в случае проигрыша Трампа на выборах
- "Политический Нострадамус" предрек россиянам переход на советские зарплаты
- Доллар по 85 рублей: стоимость валюты взлетит при одном условии
Кристина Орбакайте, которая последние полгода жила в Соединенных Штатах с мужем Михаилом Земцовым, вернулась в Россию. Артистка не могла приехать на родину из-за пандемии и теперь у нее вновь появилась возможность приступить к работе.
Дочь Аллы Пугачевой приступила к репетициям спектакля "Двое на качелях", где она играет главную роль. Кадрами певица поделилась в Инстаграм-историях. Также звезда посетила модный показ дизайнера Игоря Чапурина и показала совместное фото.
"Первый раз за много месяцев вышла, как говорится – out!",
– поделилась эмоциями артистка в соцсетях. Впрочем, планирует ли она возвращаться в ближайшее время в США, пока неизвестно.
Напомним, что из-за пандемии коронавируса Орбакайте не смогла приехать на день рождения Пугачевой – границы были закрыты. Однако это не первый визит певицы в Россию: недавно она прилетала, чтобы провести время с матерью.
Снова в США Орбакайте оказалась две месяца назад. Звезда с мужем и дочкой прогулялись по Нью-Йорку.
На полный пересчет пособий в стране нет денег
Они коснутся компаний, которые помогут достроить трубопровод