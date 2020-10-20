Московская квартира и дом в Барвихе: что достанется потомкам Скобцевой

Московская квартира и дом в Барвихе: что достанется потомкам Скобцевой
Ирина Скобцева. Фото ИТАР-ТАСС/ Максим Шеметов
Оценочная стоимость жилья покойной звезды стоит на отметке в 1 млн долларов

Потомки актрисы Ириной Скобцевой, скончавшейся накануне в возрасте 93 лет, занимаются организацией похорон умершей артистки. После этого им предстоит дележка имущества покойной знаменитости.

Последние годы Скобцева провела в подмосковной Барвихе – пожилая артистка жила в огромном доме, построенном еще в 1970-е годы ее супругом. Здесь выросли ее дети – Федор и Алина. Тут же работал и супруг, кабинет которого оставался нетронутым со дня его смерти – обстановка сохранялась прежней на протяжении 26 лет.

Рядом расположены дома сына Федора и внука Сергея. Несколько лет назад произошла трагедия – Скобцева отправилась навестить сына. Вернувшись домой, она поняла, что у нее украли драгоценности. Пропала и золотая цепочка с образом Богоматери, которую артистка носила на протяжении полувека.

"Это было благословение патриарха, мой ангел-хранитель, который меня от всего оберегал", – признавалась Скобцева в интервью "Бульвару Гордона".

В какой-то степени Ирине повезло – вор вынес не все бриллианты. Теперь эти украшения станут частью ее наследства.

Кстати, супруг Скобцевой, режиссер Сергей Бондарчук, считался первым миллионером в СССР – вполне законным. Писатель Игорь Атаманенко, собиравший материал о легендарном советском режиссере, рассказал однажды, что кинодеятелю удалось нажить состояние благодаря своему мастерству. В 1952 году ему вручили Сталинскую премию за главную роль в историко-биографической картине "Тарас Шевченко". Столько же – за "Судьбу человека", около 50 тысяч – за "Войну и мир". Бондарчук успел при жизни обзавестись квартирой в столице, дачами в Подмосковье и Крыму.

"Это был утес, скала! И редкий случай, когда власть это ценила", – вспоминал Атаманенко в интервью с "Комсомольской правдой".

Сегодня хоромы Скобцевой в Барвихе оцениваются риэлторами в 1 млн долларов. Впрочем, в СМИ уверены, что никакой битвы за наследство не будет – все отойдет сыну Федору, который является единственным первоочередным претендентом. Дочка Елена скончалась 11 лет назад из-за рака, а оба супруга скончались еще в начале 1990-х годов.

О жизненном пути Ирины Скобцевой – в подробном материале "Утро.ру".

Егор МАЛКОВ

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