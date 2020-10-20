Заболевшая коронавирусом звезда "Папиных дочек" осталась без семьи

Заболевшая коронавирусом звезда "Папиных дочек" осталась без семьи
Дарья Мельникова. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
Актриса пожаловалось на свое состояние

Недавно стало известно о том, что Дарья Мельникова заразилась коронавирусом. Звезде "Папиных дочек" пришлось изолироваться от мужа и сыновей. Вынужденный отпуск расстроил актрису.

На своей Инстаграм-странице артистка выложила пост, в котором она пожаловалась на чувство одиночества.

"Мне дали побыть одной. И хватило, надо сказать, двух дней)) Дальше я уже стала лезть на стенку" – поделилась Мельникова со своими подписчиками.

Дарья отметила, что ей не хватает живого общения и тепла. Актрисе приходится часто звонить друзьям и родным, чтобы не сойти с ума.

"Обычно на 3–4-й день я уже на ногах, а тут почти неделю лежу пластом" – написала расстроенная артистка.

Она акцентировала внимание на необходимости общаться с больным человеком. Ведь поддержка со стороны дорогих людей – это одна из составляющих выздоровления. Дарья призвала своих подписчиков связаться с теми, кого поразил какой-либо недуг, и сказать им приятные слова.

Поклонники актрисы пожелали ей скорейшего выздоровления и попросили не отчаиваться.

Напомним, Дарья Мельникова состоит в браке с актером Артуром Смольяниновым. Звездная пара растит двоих сыновей – 5-летнего Артура и 2-летнего Марка.

Ранее появилась информация, на что Дарья Мельникова потратила полученные за съемки в Папиных дочках гонорары. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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