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Недавно стало известно о том, что Дарья Мельникова заразилась коронавирусом. Звезде "Папиных дочек" пришлось изолироваться от мужа и сыновей. Вынужденный отпуск расстроил актрису.
На своей Инстаграм-странице артистка выложила пост, в котором она пожаловалась на чувство одиночества.
"Мне дали побыть одной. И хватило, надо сказать, двух дней)) Дальше я уже стала лезть на стенку" – поделилась Мельникова со своими подписчиками.
Дарья отметила, что ей не хватает живого общения и тепла. Актрисе приходится часто звонить друзьям и родным, чтобы не сойти с ума.
"Обычно на 3–4-й день я уже на ногах, а тут почти неделю лежу пластом" – написала расстроенная артистка.
Она акцентировала внимание на необходимости общаться с больным человеком. Ведь поддержка со стороны дорогих людей – это одна из составляющих выздоровления. Дарья призвала своих подписчиков связаться с теми, кого поразил какой-либо недуг, и сказать им приятные слова.
Поклонники актрисы пожелали ей скорейшего выздоровления и попросили не отчаиваться.
Напомним, Дарья Мельникова состоит в браке с актером Артуром Смольяниновым. Звездная пара растит двоих сыновей – 5-летнего Артура и 2-летнего Марка.
Ранее появилась информация, на что Дарья Мельникова потратила полученные за съемки в Папиных дочках гонорары.
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