Ведущий выложил фотографию из Киева

Борис Корчевников часто путешествует по различным святым местам. На данный момент ведущий программы "Судьба человека" находится на Украине. Жители Незалежной, узнавшие о приезде телезвезды, очень обрадовались этой новости.

Корчевников опубликовал фото, на котором он стоит перед въездным знаком в Киев. Инсталляция представляет собой золотистый челн с воинами, расположенный над названием столицы Украины.

Под фотографией Борис не стал ничего писать. Он лишь оставил смайл в виде сердца.

Поклонники телеведущего, живущие в Украине, пришли в восторг от его приезда. Они выразили гостеприимство и радушие по отношению к Корчевникову.

"Приветствую вас в моем любимом городе", "Борис, мы с дочкой так рады, что Вы приехали в Украину", "Добро пожаловать", "Как приятно, что вы приехали в Киев" – отметили пользователи Сети.

Вероятно, Борис приехал на Украину для того, чтобы посетить знаменитые святые места. Однако сам артист не раскрывает подробности своего визита в страну.

Недавно появилась информация, что продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин раскрыл правду о здоровье Бориса Корчевникова. Он признался, что молится за звезду "Кадетства" и желает ему скорейшего выздоровления.

