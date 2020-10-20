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Борис Корчевников часто путешествует по различным святым местам. На данный момент ведущий программы "Судьба человека" находится на Украине. Жители Незалежной, узнавшие о приезде телезвезды, очень обрадовались этой новости.
Корчевников опубликовал фото, на котором он стоит перед въездным знаком в Киев. Инсталляция представляет собой золотистый челн с воинами, расположенный над названием столицы Украины.
Под фотографией Борис не стал ничего писать. Он лишь оставил смайл в виде сердца.
Поклонники телеведущего, живущие в Украине, пришли в восторг от его приезда. Они выразили гостеприимство и радушие по отношению к Корчевникову.
"Приветствую вас в моем любимом городе", "Борис, мы с дочкой так рады, что Вы приехали в Украину", "Добро пожаловать", "Как приятно, что вы приехали в Киев" – отметили пользователи Сети.
Вероятно, Борис приехал на Украину для того, чтобы посетить знаменитые святые места. Однако сам артист не раскрывает подробности своего визита в страну.
Недавно появилась информация, что продюсер
"Ласкового мая" Андрей Разин раскрыл правду о здоровье Бориса
Корчевникова. Он признался, что молится за звезду "Кадетства" и желает ему
скорейшего выздоровления.
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