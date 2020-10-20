Срок могут уменьшить на несколько лет

Сегодня должно было состояться заседание по апелляции Михаила Ефремова. Новая защита актера выбрала отличную от Эльмана Пашаева тактику, благодаря которой вероятно удастся смягчить приговор. Таким мнение поделился юрист Константин Трапаидзе.

По его словам, адвокаты квалифицированы и работают последовательно, а аргументы, на которые они ссылаются – в том числе и на поведение Ефремова в СИЗО, имеют большое значение.

На положительный для актера исход может также повлиять возмещение ущерба потерпевшим, которое ранее назначил суд. Сами адвокаты воздерживаются от комментариев СМИ и говорят только по делу, отметил Трапаидзе. По его словам, это тоже, безусловно, является большим плюсом.

"Первый приговор был очень жестким, хотя поставленным достаточно правильно в условиях, в которых проходили судебные заседания",

– отметил специалист в беседе с "Москва 24", добавив, что обычно в похожих случаях дают на 3-4 года меньше. Юрист заключил: вероятность того, что Ефремову все-таки смягчат приговор, невероятно высока.

Напомним, что следующее заседание состоится 22 октября.