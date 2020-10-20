"Для скота": Собчак осталась недовольна туалетами на вокзалах

"Для скота": Собчак осталась недовольна туалетами на вокзалах
Ксения Собчак. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Ведущая считает, что отечественные постройки "оскотинивают" граждан

Журналистка Ксения Собчак решила проехаться по российским вокзалам и туалетам, сравнив их с сингапурскими. По ее мнению, отечественный вариант ассоциируется с "загонами для скота".

Ведущая уверена: общественные туалеты и вокзалы – лицо каждого государства. В России же Ксения чувствует "боль на протяжении десятилетий" из-за такого варианта. В Сингапуре увиденное заставляет ее "плакать от восторга", а в родной стране у журналистки наворачиваются слезы "от бессилия", о чем светская львица написала в своем Телеграм-канале.

"Почему у них – для людей, а у нас – для скота?!" - вопрошает ведущая.

Собчак негодует: подобные "загоны" приводят к "оскотиниванию граждан", так как неблагоприятная окружающая среда формирует соответствующих людей.

"А если к простому человеку относиться с любовью, то и он ответит тем же", – подытожила Собчак.

Ранее артист Андрей Макаревич восхитился красотами русских городов после путешествия по России, вызвав насмешки у многочисленных подписчиков из-за постоянной критики родной страны.

Егор МАЛКОВ

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