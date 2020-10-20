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Некоторое время назад Розе Сябитовой удалили матку из-за образовавшейся опухоли. Операция прошла успешно, и теперь здоровью телесвахи ничего не угрожает. О ее состоянии рассказала дочь Ксения Шевченко-Сябитова.
Девушка призналась, что у звезды "Давай поженимся" наступил климакс, поэтому она больше не нуждается в мужчине.
"Мама отлично выглядит, но мужчину больше не хочет. Ей уже и физически мужчина не нужен" – сообщила Ксения.
Она отметила, что сейчас на первом месте – здоровье звездной матери. Ведь пенсия и старость уже не за горами, передает "Экспресс Газета".
Шевченко-Сябитова рассказала, что телесваха привыкла жить в одиночестве. Ей настолько комфортно одной, что даже присутствие домработницы вызывает раздражение.
"Раньше мама искала себе спутника жизни, а сейчас остановилась – поняла, что бесполезное занятие" – заявила наследница телесвахи.
Напомним, Роза Сябитова дважды состояла в браке. Первым мужем телезвезды стал Михаил Сябитов. В паре родились двое детей – сын Денис и дочь Ксения.
После смерти супруга у Сябитовой закрутился роман с одним из участников передачи "Давай поженимся" Юрием Андреевым. Возлюбленные сыграли свадьбу, однако через несколько лет разошлись.
Ранее стало известно, что Сябитова рассказала о своем главном страхе – лишиться любимой работы.
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