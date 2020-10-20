Дочь Успенской решила сбежать от упрятавшего ее в психушку отца

Дочь Успенской решила сбежать от упрятавшего ее в психушку отца
Любовь Успенская. Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Наследница певицы считает, что родитель хотел тайно продать ее квартиру

Татьяна Плаксина выступила с очередными обвинениями в адрес своих близких. Однако на этот раз досталось не только Любови Успенской, но и отцу Александру Плаксину, к которому она сбежала в США. Девушка записала видеообращение Дмитрию Борисову, в котором рассказала о своих невзгодах.

По словам наследницы "королевы шансона", последнюю неделю она провела в психиатрической клинике – туда ее упрятал отец. Плаксина считает, что от нее просто решили избавиться родственники родителя из-за дележки имущества.

Девушка утверждает: врачи говорят, что она психически здорова, а держали ее в клинике из-за просьб родных, которые в это время хотели продать квартиру. Сейчас Татьяна уже дома, замки в жилище тут же сменила. При этом девушка отрицает свою зависимость от наркотиков, о которой говорят после кадров, где Плаксина разгуливает в неадекватном виде.

В эфире программы "Пусть говорят" дочь Успенской поделилась, что после окончания пандемии коронавируса планирует переехать в Израиль. С отцом девушка мириться не намерена – Плаксина она теперь, как и Успенскую, называет монстром.

Поведение наследницы певицы осудили многие звезды российского шоу-бизнеса. Так например, Николай Цискаридзе уверен: на выходки девушки не нужно обращать внимание. А вот адвокат Александр Бенхин и вовсе считает, что Татьяна Плаксина рискует погибнуть от передозировки.

Карина СИРАЗОВА

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