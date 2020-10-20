Не США: Пригожин назвал место рождения своей внучки

Не США: Пригожин назвал место рождения своей внучки
Иосиф Пригожин. Фото: Alexander Legky/Russian Look/www.globallookpress.com
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Лиана, супруга сына Валерии Арсения Шульгина, не намерена рожать дочку в США. Новостью поделился муж будущей бабушки Иосиф Пригожин, который раскритиковал российских звезд за их стремление родить ребенка в Штатах. Рождение первого внука в звездной семье произойдет в России. 

О счастливой вести стало известно совсем недавно: младший сын Валерии буквально накануне заявил, что его супруга беременна. А его знаменитый отчим признался позднее "Пятому каналу", что сам узнал об этом из соцсетей – длительное время Арсений болел, все члены звездной семьи старались соблюдать самоизоляцию, и связывались между собой только по телефону.

Продюсер сообщил, что у молодых даже нет американской визы, поэтому необходимость рожать в США отпадает, несмотря на массовые тренды знаменитостей на американские клиники.

"Мы, видимо, отсталые", – пошутил Иосиф.

Продюсер отметил, что не каждый человек может похвастаться внуком или внучкой – такое счастье необходимо заслужить, заботясь о своей семье.

Иосиф уверен: пасынок готов к рождению ребенка. Появление малыша, добавил Пригожин – всего лишь начало: ребенка нужно поставить на ноги, а затем правильно воспитать и дать хорошее образование, о чем он заявил в интервью New Inform.

Кстати, не так давно продюсер заявил, комментируя новости о возможном пополнении в семье, что "нет дыма без огня".

Егор МАЛКОВ

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