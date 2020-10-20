Хотели отомстить: смерть дочери Конкина назвали спланированным убийством

Хотели отомстить: смерть дочери Конкина назвали спланированным убийством
Владимир Конкин. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Основным мотивом преступления могла оказаться недвижимость

В смерти дочери Владимира Конкина осталось множество неразрешенных загадок. Близкие Софии уверены, что случайно погибнуть она не могла. Адвокат семьи Юлия Нитченко провела собственное расследование, результатами которого поделилась с журналистами.

По ее мнению, сожитель Михаил Серов и родственники бывшего мужа Руслана Подгорного могли спланировать убийство с целью отомстить и заполучить имущество советского актера. Напомним, в организме Софии нашли следы мощного снотворного. Адвокат предполагает, что препараты девушке подсыпали.

Нитченко отметила, что в день трагедии дочь Конкина должен был встретить Серов, однако вопреки договоренности мужчина по какой-то причине был дома. Вероятно, он был в сговоре с экс-супругом девушки, заочно осужденным за квартирное мошенничество. Согласно предположению адвоката, Подгорный положил глаз на квартиру дочери Конкина.

Возможно, разобраться в этом запутанном деле могли бы помочь записи камер с видеонаблюдения, однако именно в день трагедии они не работали. Является ли это совпадение случайным, пока сказать трудно, передает РЕН ТВ.

Ранее появились слухи о том, что убитый смертью дочери Конкин тайно женился.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

новости партнеров

Американцы подтвердили уничтожение российских ИВЛ

В Вашингтоне уверяют, что аппараты ни разу не использовались

США вводят новые санкции в отношении "Северного потока-2"

Они коснутся компаний, которые помогут достроить трубопровод

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей