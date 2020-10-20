Основным мотивом преступления могла оказаться недвижимость

В смерти дочери Владимира Конкина осталось множество неразрешенных загадок. Близкие Софии уверены, что случайно погибнуть она не могла. Адвокат семьи Юлия Нитченко провела собственное расследование, результатами которого поделилась с журналистами.

По ее мнению, сожитель Михаил Серов и родственники бывшего мужа Руслана Подгорного могли спланировать убийство с целью отомстить и заполучить имущество советского актера. Напомним, в организме Софии нашли следы мощного снотворного. Адвокат предполагает, что препараты девушке подсыпали.

Нитченко отметила, что в день трагедии дочь Конкина должен был встретить Серов, однако вопреки договоренности мужчина по какой-то причине был дома. Вероятно, он был в сговоре с экс-супругом девушки, заочно осужденным за квартирное мошенничество. Согласно предположению адвоката, Подгорный положил глаз на квартиру дочери Конкина.

Возможно, разобраться в этом запутанном деле могли бы помочь записи камер с видеонаблюдения, однако именно в день трагедии они не работали. Является ли это совпадение случайным, пока сказать трудно, передает РЕН ТВ.

Ранее появились слухи о том, что убитый смертью дочери Конкин тайно женился.