"Как же быстро взрослеют": Галкин показал уроки музыки с дочерью

"Как же быстро взрослеют": Галкин показал уроки музыки с дочерью
Максим Галкин. Фото: Anton Gyngazov/Russian Look/www.globallookpress.com
Девочка продолжает поражать общественность своими талантами

Максим Галкин часто делится с поклонниками фотографиями и видео с участием своих детей – двойняшек Лизы и Гарри. В этот раз юморист показал, как 7-летняя дочь играет на фортепиано.

На видео Лиза сидит за музыкальным инструментом и объясняет, как создается этюд. Девочка ловко нажимает на клавиши, демонстрируя, чему она научилась.

"Как же быстро взрослеют!" – отметил Максим Галкин.  

Пользователи Сети пришли в восторг от талантливой наследницы звездной пары.

"Какие чудесные, талантливые у вас дети! Ну чудо же" – восхитилась украинская певица Ольга Полякова.

К ней присоединились адвокат Ида Достман, продюсер Яна Рудковская, дизайнер Наталья Якимчик, певица Слава и другие – они завалили белокурую красавицу комплиментами.

"Куколка" – написали в комментариях.

Напомним, Лиза и Гарри появились на свет 18 сентября 2013 года. Двойняшек выносила суррогатная мать. В этом году дети пошли в первый класс. Наследники Галкина и Пугачевой учатся в элитной частной школе – Первой московской гимназии. За это юморист и артистка платят 160 тысяч рублей в месяц.

Ранее стало известно, что Галкин показал раритетный снимок времен начала романа с Пугачевой. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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