Фигура украинской певицы заметно изменилась

Поклонники Насти Каменских и Потапа, похоже, с нетерпением ждут пополнения в звездной семье. Звезда опубликовала свежее фото в бикини, после чего в "Инстаграм" вновь заговорили о беременности знаменитости.

Украинская певица поделилась снимком на фоне морского побережья и отвесных скал. Артистка позировала в белом купальнике, открыв живот. Подписчики обратили внимание, что жена Потапа, которая активно следит за своей фигурой, немного поправилась, поэтому принялись рассуждать на тему появления на свет ребенка:

"Бедра широкие. Родишь без вопросов!", "Настя пора рожать детей", "ПП, ежедневные тренировки и СТОЛЬКО жира? Здесь уже нужна липосакция".

А вот некоторые наоборот заметили, что Каменских внешне не похожа на человека, который, по слухам, собирается стать мамой:

"Она же вроде беременна, а где живот?"

Свежее фото Каменских собрало и немало приятных комментариев:

"Очень красивая фигура", "Роскошный образ", "Богиня, "Это идеал женщины".

За жизнью и внешним видом Каменских пристально следят: украинская артистка имеет огромную армию не только поклонников, но и недоброжелателей. Так, недавно звезде указали, что она стала выглядеть старше.