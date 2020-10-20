"Оборзела!": Гузеева устроила перепалку на шоу

"Оборзела!": Гузеева устроила перепалку на шоу
Лариса Гузеева. Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/www.globallookpress.com
Под раздачу попала одна из участниц программы

Одним из героев передачи "Давай поженимся" стал 34-летний пожарный из Междуреченска. Мужчина пожаловался Ларисе Гузеевой и Розе Сябитовой, что экс-супруга отказывалась готовить ему еду во время совместного проживания.

На программу явилась бывшая благоверная пожарного. Она объяснила, что работала наравне с мужем и не собиралась тащить на себе семейные обязанности в одиночку.

Лариса Гузеева не выдержала и прокомментировала данную ситуацию.

"Я всю жизнь зарабатывала в разы больше, чем все мои мужья вместе взятые. Но при этом я не переставала бабой оставаться, потому что мужчине нужно это: суп, котлеты" – отметила телеведущая.

Наталья заявила, что сравнивать в данном случае бессмысленно, так как у нее и Гузеевой был разный уклад жизни.

Выслушав рассказ бывшей супруги героя передачи, Лариса отрезала: "Оборзела!". Артистка считает, что женщина должна выполнять свои домашние обязанности вне зависимости от материального положения и степени загруженности.

Ранее стало известно о том, что подвыпившая Лариса Гузеева чуть не попала в беду. Звезда фильма "Жестокий романс" призналась, что на нее хотели напасть. После этого случая телеведущая избавилась от пагубной привычки. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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